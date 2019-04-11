Кадыров хочет, чтобы чеченцам списали долги за газ

Кадыров надеется, что вопрос с долгами будет решен в пользу чеченского народа. Фото: https://vk.com/ramzan

Кадыров надеется, что вопрос с долгами будет решен в пользу чеченского народа. Фото: https://vk.com/ramzan

Глава республики обратился к «Газпрому».

Об этом стало известно 11 апреля. Власти Чечни, заявил Рамзан Кадыров, готовы предпринимать меры, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Глава республики уверен, что простить чеченскому народу долг в девять миллиардов рублей было бы честно. Кадыров напомнил, что Россия довольно часто забывала о старых долгах других государств. Эти жесты, уверен глава Чечни, можно рассматривать как доброе дело. Кадыров выразил надежду в то, что «в силу сложившихся обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу».

В своем сообщении он также обратился к руководству «Газпром межрегионгаз Грозный». Кадыров хочет, чтобы компания поскорей разобралась со всеми нюансами, наведя порядок в вопросе.

Напоминаем, что изначально республике простили миллиардный долг, а затем решение было пересмотрено. Оно не устроило власти Чечни.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Чечне объяснили, почему им простили долги за газ.