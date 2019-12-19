Перец чили может быть полезен при болезнях сердца

Перец чили может быть полезен при болезнях сердца
Однако злоупотреблять острой пищей не стоит. Фото: pixabay.com

Перец чили в меню может продлить жизнь и значительно снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, острый перец является хорошей профилактикой цереброваскулярных заболеваний, то есть, недугов, связанных с сосудами головного мозга. К таким результатам пришли ученые из Италии, после восьми лет наблюдения за 23 тысячами участников эксперимента.

Люди, которые употребляли в пищу красный перец минимум четыре раза в неделю на 40% реже умирали от сердечного приступа. Также, острый овощ вполовину сократил заболеваемость сосудов шеи и головного мозга среди любителей перца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о связи между употреблением мяса и ранней смертью, которую удалось установить ученым. Частое употребление животного белка повышает риск преждевременной кончины.

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Перец чили может быть полезен при болезнях сердца
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