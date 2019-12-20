В Петербурге каждый шестой проданный автомобиль – джип

В Петербурге каждый шестой проданный автомобиль – джип
Фото: pixabay.com

Средняя стоимость полноприводного авто в Северной столице составляет около 747 тысяч рублей, лидером по доле в третьем квартале 2019 года стал бренд Нисан (7%). На втором месте с 6,8% от всех проданных в Петербурге полноприводных машин стал БМВ, на третьем месте Мицубиси с 6,3%.

Марка ВАЗ (Лада) замыкает десятку самых популярных автомобилей в Петербурге среди авто с полным приводом. Такие данные приводит сервис Авито Авто, который изучил тенденции спроса и предложения.

По отдельным оценкам особенно актуальным покупка автомобиля с повышенной проходимостью становится в начале зимы, когда петербуржцы задумываются о передвижении в условиях снегов и грязи.

В лидеры спроса вышли практически все самые популярные марки автомобилей: Тойота, Шевроле, Мерседес. Ауди, Субару, Фолксваген. У каждого из этих производителей есть модели авто с полным приводом.

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