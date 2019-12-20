РОО «Русские сезоны XXI века» представили петербургскую версию спектакля, посвященного Майе Плисецкой

Спектакль проходил при поддержке Минкультуры России.

18 декабря в Белом зале Открытой киностудии «Лендок» с большим успехом прошел спектакль – интерактивное шоу «Майя Плисецкая». Показ был приурочен к юбилею великой балерины в 2020 году.

Музыкальный руководитель и творческий консультант спектакля – композитор и народный артист Родион Щедрин.

Художественный руководитель проекта – народный артист Андрис Лиепа.

В спектакле принимали участие актеры и танцовщики театра испанского танца «MetAMORfosis» и студенты–актеры Российского государственного института сценических искусств.

В рамках показа была представлена экспозиция ассоциации художников Санкт-Петербурга «Viktoria Artis»

Партнер мероприятия в Санкт-Петербурге — АНО «Культурный мост».

Пресс-релиз