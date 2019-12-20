РОО «Русские сезоны XXI века» представили петербургскую версию спектакля, посвященного Майе Плисецкой

РОО «Русские сезоны XXI века» представили петербургскую версию спектакля, посвященного Майе Плисецкой
Фото представлены РОО Русские сезоны ХХI века

Спектакль проходил при поддержке Минкультуры России.

18 декабря в Белом зале Открытой киностудии «Лендок» с большим успехом прошел спектакль – интерактивное шоу «Майя Плисецкая». Показ был приурочен к юбилею великой балерины в 2020 году.

Музыкальный руководитель и творческий консультант спектакля – композитор и народный артист Родион Щедрин.

Художественный руководитель проекта – народный артист Андрис Лиепа.

В спектакле принимали участие актеры и танцовщики театра испанского танца «MetAMORfosis» и студенты–актеры Российского государственного института сценических искусств.

В рамках показа была представлена экспозиция ассоциации художников Санкт-Петербурга «Viktoria Artis»

Партнер мероприятия в Санкт-Петербурге — АНО «Культурный мост».

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