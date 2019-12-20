Авто Премиум организует почту Деда Мороза в МЕГА Парнас

22 декабря 2019 года в МЕГА Парнас открывается Почта Деда Мороза. Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» организует экспресс-доставку поздравительных открыток по всей России.

Новогоднее почтовое отделение откроется на экспозиции «Авто Премиума» в МЕГА Парнас, где будет размещен новый ŠKODA KODIAQ, основной миссией которого в этом году станет трансфер Деда Мороза на Озорную Елку в Симагино.

Посетители МЕГА Парнас получат уникальную возможность бесплатно отправить нарядные почтовые открытки своим родным и близким в любую точку России. А все гости экспозиционной площадки «Авто Премиума» смогут познакомиться с популярным ŠKODA KODIAQ, которому любая зима нипочем. Не зря именно этот автомобиль выбрал главный зимний волшебник Дед Мороз.

С 22 декабря в течение недели для гостей популярного торгового комплекса организуют запись на тест-драйв любого автомобиля ŠKODA в дилерские центры «Авто Премиум» на пр. Энгельса, 35, на ул. Хасанская, 5 и на ул. Руставели, 25/2.

А в воскресенье на экспозиционной площадке будут работать детские аниматоры, а маленькие автомобилисты смогут пройти тест-драйв мини-автомобиля ŠKODA и оценить удобство детского кресла, установленного в ŠKODA KODIAQ. Ведь при выборе автомобиля важно мнение каждого члена семьи!

Новогодняя почта будет работать в течение всей недели. Кроме того, «Авто Премиум», которому в этом году исполнилось двадцать пять лет, подготовил для гостей МЕГА Парнас новогодние предложения на автомобили ŠKODA, сервисное обслуживания в дилерских центрах, фирменные аксессуары и запчасти.

Забронировать и внести предоплату за автомобиль можно дистанционно на сайте «Авто Премиума». Подобный уникальный сервис реализован в Петербурге только на портале.

До конца года дилерские центры будут радовать своих постоянных и новых клиентов юбилейными ценами. А все гости экспозиционной площадки «Авто Премиума» получат в подарок билеты в Парк «Озорные Белки».

Если вы задумались о приобретении ŠKODA, самое время обратиться в группу «Авто Премиум», уже 25 лет представляющую ŠKODA в Петербурге!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

Пресс-релиз