Наводнение принесло в Сестрорецк ледяные глыбы

Скорее всего, они скоро растают, так что переживать местным жителям не стоит.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Сестрорецк и Курортный район». Местные жители сфотографировали ледяные глыбы, разбросанные по парку «Дубки». Они уверяют, что их принесло в результате наводнения. Теперь город похож на ледяное царство – правда, при плюсовой температуре глыбы скоро растают.

«Подарки от последнего наводнения»,

— написали жители города.

Хорошо, что никто в результате встречи с огромной льдиной не пострадал. Напоминаем, что непогода обрушилась на Сестрорецк в ночь со среды на четверг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дамба сдерживала больше двух метров воды в Финском заливе. Отметим, что при открытой дамбе уровень воды в Неве сейчас мог достигнуть двух метров, что привело бы к затоплению набережных.