Путин показал лидерам стран СНГ архивные документы о Второй мировой войне

В Северной столице состоялся неформальный саммит глав стран СНГ. Президент РФ Владимир Путин уделил внимание предыстории Второй мировой войны в преддверии 75-летия победы над фашистской Германией.

На встрече присутствовали президенты 7 государств — Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Молдова, Таджикистана, Туркменистана, а также премьер-министр Армении.

В ходе саммите СНГ российский лидер рассказал коллегам о том, что нашел в архивах на указанную тему. Прежде всего Путин говорил о том, что точкой невозврата стал «мюнхенский сговор» по разделу Чехословакии, а вовсе не пакт Молотова-Риббентропа. Он также отметил, что для бывших стран СССР это особая дата.

После этого глава РФ обратился к архивным документам. Экскурс в исторические события длился около часа. По окончанию встречи за круглым столом главы государств осмотрели специально организованную выставку «1939 год. Начало Второй мировой войны».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Встреча прошла в Петербурге.