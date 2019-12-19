Путин рассказал, как в России повысить зарплаты врачей

Путин рассказал, как в России повысить зарплаты врачей
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции рассказал, как увеличить зарплаты врачей.

По его словам, для этого нужно повысить базовую ставку по всей стране и оставить надбавки.

Напомним, сегодня проходит большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одной из больниц Челябинска началась новая волна увольнений. Речь идет об учреждении №6.Со слов одного из докторов больницы, специалистов лишился травмпункт. Заявления об уходе написали сразу три врача.

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