Путин рассказал, как в России повысить зарплаты врачей

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции рассказал, как увеличить зарплаты врачей.

По его словам, для этого нужно повысить базовую ставку по всей стране и оставить надбавки.

Напомним, сегодня проходит большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одной из больниц Челябинска началась новая волна увольнений. Речь идет об учреждении №6.Со слов одного из докторов больницы, специалистов лишился травмпункт. Заявления об уходе написали сразу три врача.