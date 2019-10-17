Врачи очередной российской больницы начали массово увольняться

Оставшиеся врачи задумываются о переходе в другие больницы. Фото: pixabay

Оставшиеся врачи задумываются о переходе в другие больницы. Фото: pixabay

В одной из больниц Челябинска началась новая волна увольнений. Речь идет об учреждении №6.

Со слов одного из докторов больницы, специалистов лишился травмпункт. Заявления об уходе написали сразу три врача. В результате в дневном приеме остались только два пожилых сотрудника.

Как сообщает портал 74.RU, для круглосуточного приема жителей к работе привлечены хирурги. Врачей вывели на ночные и вечерние смены. Однако медиков это не устраивает, они начинают задумываться о переходе в другие лечебные учреждения.

Сотрудники винят в происходящем главврача, который не повышает зарплаты. Кроме того, врачам отрезали стимулирующие выплаты.

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении врачей НИИ Блохина. Сотрудники рассказали, что их зарплата снизилась почти в 10 раз.