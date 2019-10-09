Медработники НИИ Блохина рассказали, что их зарплата снизилась почти в 10 раз

Медработники НИИ Блохина рассказали, что их зарплата снизилась почти в 10 раз
Врачи признались, что на новую зарплату невозможно прожить. Фото: pixabay

Медсестры Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина рассказали об изменениях в московской больнице. Их зарплата снизилась почти в 10 раз.

Одна из сотрудниц призналась, что за минувший месяц ее зарплата составила 8 тыс. рублей. Она добавила, что на такие деньги прожить невозможно, из-за чего придется увольняться. Большинство медиков уже ищут подработки и новые вакансии.

Со слов медсестры, руководство не спешит оглашать причины снижения ежемесячных выплат.

«Было бы легче, если бы руководство хотя бы поговорило с нами», — сообщила сотрудница в разговоре с журналистами «Газета.ру».

Другая медсестра заявила, что за сентябрь должна была получить около 60 тыс. рублей. Но ей выплатили только 13 тысяч. Девушка уже трудится на второй работе, чтобы выжить.

Медики подчеркнули, что смена руководства стала причиной разрушения коллектива. Они добавили, что раньше среди работников было доверие, но теперь половина из них заменена на новых медработников.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что врачи составили график увольнения. Речь идет об онкологах.

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