Онкологи НИИ Блохина составили график увольнений

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина составили график увольнения. Речь идет об онкологах, которые записали видеообращение с соответствующей угрозой.

Со слов замдиректора НМИЦ Георгий Менткевич, график составлен для того, чтобы специалисты могли продолжить лечение с детьми, с которыми они его начали. Он также добавил, сообщают «РИА Новости», что врачи чувствуют ответственность перед своими пациентами.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из больницы планирует уволиться весь коллектив врачей. Сотрудники недовольны работой нового начальства. Специалисты заявили, что их «терроризируют» задержками зарплат. Они отметили, что больным приходится находиться в ужасных условиях.