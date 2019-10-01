Записавшие видеообращение врачи НИИ Блохина начали увольняться

Записавшие видеообращение врачи НИИ Блохина начали увольняться
Заявления подала большая часть коллектива. Фото: pixabay

Онкологи столичного Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) начали увольняться. Ранее они записали видеообращение с угрозой, теперь перешли к действиям.

Со слов бывшего исполняющего обязанности завотделеня онкоцентра Георгия Менткевича, сотрудники видят, что происходит с медцентром. Он также отмечает, что отрицательные изменения стали наблюдаться в последние два года, когда к руководству приступила новая дирекция. Георгий Менткевич заявил, что со временем начнут увольняться и медсестры.

Как сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале, заявления об уходе написала большая часть коллектива.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ситуация в НИИ Блохина прокомментировали в Кремле. Мнение выразил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

блохина врачи увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы смогут улететь в Лондон прямым рейсом за копейки
В МИД Белоруссии рассказали, что мешает интеграции с Россией
Записавшие видеообращение врачи НИИ Блохина начали увольняться
Дорожники разрушили незаконные съезды к стройкам газопроводов в Ленобласти
Каршеринговый автомобиль вылетел за ограждение на Балтийском бульваре
В «ДТП» с большегрузами на «Нарве» погиб водитель
Скандальный «закон о курении на балконах» вступил в силу
Петербуржец наполнил карманы выручкой салона связи в Василеостровском районе