В Кремле прокомментировали угрозы врачей НИИ Блохина уволиться

Врачи онкоцентра им. Блохина грозят массовым увольнением. Из больницы может исчезнуть весь состав специалистов. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Со слов пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Минздрав должен принять меры для прояснения ситуации в Медицинском исследовательском центре. Он также задался вопросом, знают ли о текущем положении в Минздраве.

Ранее врачи опубликовали виообращение, где рассказали, что новое руководство препятствует их работе. Сотрудники признались, что их «терроризируют» задержками и снижением зарплат. В GazetaSPb сообщали, что уволиться могут 26 сотрудников. Врачи также отметили, что в больнице ужасные условия для лечения, ситуация не меняется уже много лет.