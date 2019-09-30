Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе

Врачи рассказали о ситуации в главном онкоцентре России в обращении. Фото: pixabay

Врачи рассказали о ситуации в главном онкоцентре России в обращении. Фото: pixabay

Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.

Уволиться готовы 26 сотрудников. Специалисты рассказали в видеообращении, что новое руководство мешает их трудовой деятельности. Соответствующая запись опубликована на канале «Альянс врачей» в YouTube.

Онкологи заявили, что на протяжении многих лет маленькие пациенты лечатся в ужасных условиях: отсутствует вентиляция, стены покрыты плесенью, а в палатах не осталось мест.

Врачи отметили задержку введения в эксплуатацию новых корпусов, строительство которых давно должно было завершиться. А также подчеркнули, что новое руководство не решает проблемы, а только «терроризирует» коллектив посредством зарплат.

В результате специалисты потребовали отстранить новое руководство, нормализовать начисления зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что до конца 2019 года в Северной столице появится восемь центров амбулаторной онкологии.