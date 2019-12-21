Ленинградец, подозреваемый в педофилии, молился после каждой ночи с дочерью

Мужчина мог впервые переспать с девочкой, когда ей было шесть лет.

Об этом стало известно сегодня 21 декабря. Обо всем сообщает телеканал «НТВ». Многодетный отец из деревни Химози, подозреваемый в изнасиловании собственной дочери, после каждой ночи с девочкой неистово молился. В дворе дома он сам установил православный крест. В СК считают, что первая близость между отцом и дочерью произошла, когда малышке было всего шесть лет. Соседка семьи заявила, что мужчина странно себя вел и она верит, что он быть педофилом.

Напоминаем, что в подвале коттеджа обнаружили огромное количество оружия. После выяснилось, что его хозяин подозревается в насилии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подозреваемый в педофилии житель Химози отрицает обвинение и просит встречи с Путиным. Отвечая на вопрос о происхождении найденного в его доме арсенала оружия, Бовт заявил, что не имеет права говорить об этом из-за его службы. Он также отказался говорить что же это за служба.