Стало известно об опасности потребления воды в большом количестве

Стало известно об опасности потребления воды в большом количестве
Вода. Фото: pixabay

Специалист ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева рассказала о последствиях избыточного потребления воды.

Врач предупредила, что жидкость, потребляемая в избыточных количествах, ускоряет распад белка, вымывает из организма необходимые вещества, а также перегружает сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы, сообщает RT.

Обычно человеку требуется около 2,5 литров воды в сутки. При этом около одного литра человек получает из еды и еще примерно полтора литра в виде свободной жидкости. Это может быть, к примеру, чай, кофе или суп.

Погожева также отметила, для утоления жажды необходимо пить напитки с кисловатым вкусом, среди которых морс, зеленый чай, квас или отвар из фруктов. Все эти напитки также следует учитывать в виде свободной жидкости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали об опасности переутомления на работе.

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