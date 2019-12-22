Лукашенко заявил, что готов встретиться с Путиным «в любое время»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путины до конца этого года, если возникнет такая необходимость.

Он отметил, что в ближайшее время Путин и Лукашенко проведут телефонные переговоры и добавил, что после этого возможна личная встреча, если она будет необходима.

«Если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Белоруссии встретимся», — заявил президент Белоруссии, сообщают Вести.Ru.

Напомним, 20 декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Петербурге. Главы встретились в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Путин и Лукашенко обсудили пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС, прошедшего накануне в Санкт-Петербурге, рассказал о своей первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белоруссии поделился этой историей в пятницу, 20 декабря, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза, состоявшегося в Северной столице. Лукашенко отметил, что его знакомство с президентом Российской Федерации произошло раньше вступления Путина в эту должность.