На Воскресенской набережной Ford Focus врезался в машину скорой помощи с пациентом

Вечером 22 декабря произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля Ford Focus.

ДТП произошло на Воскресенской набережной около 20:30 вечера. При этом скорая везла пациента, как сообщили очевидцы. Его оперативно переместили в другую машину.

«На Воскресенской набережной стукнулись скорая и Форд Фокус. Скорая везла пациента, ранее его перегрузили в другую скорую», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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