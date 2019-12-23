Петербуржцы хотят высокой зарплаты похвалы начальства

Высокая зарплата мотивирует на работу 59% петербуржцев, а карьерные возможности стоят на втором месте – в 33% слeчаев. Также для работников Северной столицы важен удобный груфик работы (32%) и масштабные и интересные задачи (для 28%), говорится в обзоре HeadHunter предоставленном редакции GazetaSPb. При изучении вопроса мотивации было опрошено 5 тысяч человек.

Также для персонала петербургских компаний важны премии, бонусы по итогам года и похвалы начальства и коллег. Впрочем, похожая мотивация присутствует и у работников в других регионах России.

Интересно, что почти никого в Петербурге не интересуют корпоративы – они важны для 1%, полисы ДМС, дополнительные отгулы. Однако, тут думается дело вовсе не в избалованности петербуржцев, а скорее наоборот: людям нужна просто нормальная работа, даже несмотря на то, что во многих компаниях платят «серую» зарплату. Ведь, как показали итоги опроса «белая» зарплата важна только для 21% петербуржцев.

Вероятно, как считают отдельные наблюдатели, причина безразличного отношения к «серой» зарплате вызвана безразличием к налоговым сборам государства. После историй с увеличением пенсионного возраста, заморозкой накоплений и т.д. в российском обществе прибавилось пессимизма относительно надежд на государственную поддержку в старости.