Аналитики выяснили, сколько петербуржцев будут отдыхать 31 декабря

Каждый третий житель Петербурга планирует взять отгул на работе и остаться дома в канун Нового года, 31 декабря.

Согласно данным аналитиков сервиса «Работа.ру», треть опрошенных (33%) сотрудников компаний в Петербурге заявили, что не собираются работать 31 декабря, а для остальных этот день будет рабочим.

Почти треть (28%) петербуржцев намерены взять отгул 31 декабря и еще почти четверть (24%) хотят взять отпуск в праздничный день. 7% опрошенных указали, что договорятся с начальством и будут работать из дома. А некоторые собрались брать больничный или использовать отгул за сдачу донорской крови.

Многие петербуржцы, которые все-таки выйдут на работу 31 декабря, спокойно относятся к этому факту из-за сокращенного рабочего дня. Еще 21% заявили, что не будут отпрашиваться у начальства ради избежания конфликта, а некоторые приняли решение работать для дополнительного заработка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи выяснили, может ли может ли работа 31 декабря навредить здоровью.