Врачи выяснили, может ли может ли работа 31 декабря навредить здоровью

Врачи рассказали, может ли работа в последний день уходящего года нанести вред человеку. Речь идет о 31 декабря.

Отметим, что соответствующий законопроект был внесен депутатами в Госдуму. Политики предложили сделать указанную дату выходным днем. Они также отметили, что общее количество праздничных дней должно остаться прежним.

По мнению врачей, опрошенных «РИА Новости», 31 декабря не может ударить по здоровью граждан. По их словам, это не первый день, когда россиянам приходится работать.

«Обычная ситуация», — уверил главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин отметил важность удовольствия, которое человек получает от результатов труда. Именно такой настрой усиливает резервные возможности организма.

А вот нелюбимая работа способна навредить в любой день. Человек пребывает в постоянном раздражении и недовольстве, что ослабляет организм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что снег в Новый год маловероятен. По словам главного синоптика, петербуржцам могут понадобиться зоны в праздник.