В Петербурге водитель «Яндекс.Такси» открыл стрельбу

В Петербурге водитель &#171;Яндекс.Такси&#187; открыл стрельбу
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Фото: Baltphoto

В Красносельском районе Северной столицы водитель автомобиля «Яндекс.Такси» открыл стрельбу из пистолета.

Инцидент произошел утром понедельника, 23 декабря, на перекрестке улицы Адмирала Трибуца и Санкт-Петербургского шоссе. Конфликтную ситуацию на дороге вызвал опасный маневр одного из участников движения. Водитель «Яндекс.Такси», возмущенный несоблюдением правил дорожного движения, и «Фольксваген Фаэтон» остановились, чтобы разобраться в случившемся.

По словам водителя «Фольксвагена», таксист вытащил пистолет, — предположительно, травматический или газовый, — и выстрелил в сторону второго участника конфликта дважды. В результате мужчина получил ожог роговицы, пишет «Фонтанка.ру». Полиция проверяет полученную информацию, однако заявлений по факту случившегося пока не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Дачного и Ветеранов насмерть сбили пешехода.

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