В ДТП на КАД пострадал младенец-пассажир такси

Малыш госпитализирован с серьезными травмами. Врачи борются за его жизнь.

Все случилось сегодня, 23 декабря. Обо всем рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 81-м километре КАД: ее участниками стал автомобиль такси и «Мицубиси». Уточняется, что водитель «Фольксвагена» не справился с управлением машины и врезался в попутку. В результате травмы получил пассажир такси – малыш 2019 года рождения. Ему вызвали карету скорой помощи – ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Взрослые же отделались испугом.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель «Яндекс.Такси» открыл стрельбу. По словам водителя «Фольксвагена», таксист вытащил пистолет, — предположительно, травматический или газовый, — и выстрелил в сторону второго участника конфликта дважды