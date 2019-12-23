МКБ поддерживает импорт «BELUGA GROUP»

Московский кредитный банк (МКБ) заключил соглашение о факторинге с иностранным производителем алкогольной продукции, экспортирующим ее в Россию. В рамках сделки российский покупатель «BELUGA GROUP» получил отсрочку платежа, а импортный поставщик финансирование на период отсрочки без предоставления залога.

«Реализация сделки стала для МКБ знаковой,- отметила Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ.- При оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя по контракту. Результат полностью соответствует интересам сторон: поставщик получил финансирование без залога и защиту от риска неплатежеспособности покупателя, а покупатель – необходимый срок отсрочки для последующего производства и реализации собственной продукции»

Обслуживание и финансирование компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, является одним из стратегических направлений работы МКБ. Компании обращаются к банку не только за финансированием, но и за полным комплексом услуг, связанных с обслуживанием контрактов: согласованием платежных условий, предоставлением услуг по валютному контролю и конвертации. Международный факторинг является одним из наиболее востребованных продуктов МКБ, так как объединяет ряд уникальных преимуществ для поставщика: финансирование без залога и отражения ссудной задолженности в балансовой отчетности, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, защиту от риска неплатежа покупателя, отсутствие необходимости предоставлять банку залоговое обеспечение. Покупатель в свою очередь получает отсрочку, необходимую для дальнейшей реализации продукции, и не привлекает кредитные денежные средства.

BELUGA GROUP — крупнейшая российская алкогольная компания, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Группе принадлежат шесть производственных площадок: «Завод Георгиевский. Традиции качества» (Краснознаменск Московской области), «Уссурийский бальзам» (Уссурийск), Хабаровский ликёро-водочный завод, Пермский вино-водочный завод «Бастион», «АЛВИЗ» (Архангельск), Мариинский ликёро-водочный завод, одно винное хозяйство «Поместье Голубицкое» (Краснодарский край, Таманский полуостров), собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».

Дистрибуционный портфель компании включает такие известные марки как виски Grant’s, Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Monkey Shoulder, Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick’s, коньяки Camus, бальзамы Latvijas Balzams, ликёр Amaro Montenegro, ром Ron Barcelo , бренди Torres и другие. Компания также эксклюзивно представляет в России вина всемирно известных брендов Франции, Италии, Испании, Германии, США, ЮАР и других стран.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

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