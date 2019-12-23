В Выборге прошел бал-маскарад

В Выборге прошел бал-маскарад
Фото: ЛенТВ24

На мероприятие приехали жители не только Ленобласти, но также Петербурга, Карелии и Финляндии.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщает телеканал «ЛенТВ24». В традиционном бале-маскараде приняли участие гости из разных уголков страны: они могли выбрать персонажа из прошлого или настоящего, спрятать лицо за маской и кружить весь вечер в танце. Участники бала выплясывали контрдансы, кадриль, польку, мазурку и вальс. Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 80 человек – желающих с каждым годом становится все больше.

Организаторы бала-маскарада хотят в ближайшее время открыть уроки в местных школах, где они будут учить детей танцевать, чтобы сохранить и пронести традицию через годы.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Константиновском дворце состоялся бал в честь Лермонтова. Участники бала принарядились и скрыли лица за масками – в этот день никто не стеснялся кружить по залу.

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