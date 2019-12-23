Эксперты выяснили, что лучше не покупать оливье в магазинах

Из десяти образцов всем требованиям соответствовали только два салата.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем рассказали эксперты «Общественного контроля», которые закупили в разных магазинах готовое оливье. После проверки выяснилось, что в большинстве случаев салаты нельзя назвать безопасными, так что лучше не рисковать.

Эксперты отметили, что во многих образцах обнаружили кишечную палочку – это значит, что готовили их грязными руками. В покупных оливье они нашли слишком много дрожжей, мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, плесень. Некоторые салаты на вкус были кислым – в этом виноват некачественный майонез.

«Общественный контроль» также подчеркнул, что некоторые производители неправильно указывают состав или дату изготовления. Эксперты посоветовали готовить оливье самостоятельно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ингредиенты для оливье подорожали на 4,6%.