На Королева водителю минивэна стало плохо за рулем

На Королева водителю минивэна стало плохо за рулем
Фото: https://vk.com/spb_today

Машина оказалась из-за этого на газоне. Никто не пострадал, о состоянии водитель ничего не говорится.

Все случилось сегодня вечером, 23 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на проспекте Королева – минивэн вынесло на газон из-за того, что мужчине за рулем стало плохо. Свидетели отметили, что машина хаотично двигалась по дороге, а затем оказалась на траве.

«Водителю стало плохо, повезло, что никого не задел. Медиков выцепили на дороге, потом подъехала вторая бригада, МЧС и ГИБДД, парня на носилки и в скорую, оказывали помощь»,

— делится видетель.

Непонятно, как себя чувствует водитель сейчас. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на КАД пострадал младенец-пассажир такси.

дтп плохое самочувствие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Телеведущий Попов уличил Наргиз в обмане
Россияне увидят отреставрированную «Иронию судьбы»
Петербуржцы раскупили все подстаканники со стаканами в первом поезде в Крым
Ди Каприо раскритиковал актеров за нытье
Поезд из Петербурга в Крым уехал без начальника. Он заболтался с Путиным
Петербуржец забрался на крышу здания РАН, оттуда его прогнали охранники
Журналистка ушла из СМИ по собственному желанию после вопроса Путину
Девочка, которую мать пыталась выбросить из окна в Петербурге, будут жить с отцом