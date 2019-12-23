На Королева водителю минивэна стало плохо за рулем

Машина оказалась из-за этого на газоне. Никто не пострадал, о состоянии водитель ничего не говорится.

Все случилось сегодня вечером, 23 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на проспекте Королева – минивэн вынесло на газон из-за того, что мужчине за рулем стало плохо. Свидетели отметили, что машина хаотично двигалась по дороге, а затем оказалась на траве.

«Водителю стало плохо, повезло, что никого не задел. Медиков выцепили на дороге, потом подъехала вторая бригада, МЧС и ГИБДД, парня на носилки и в скорую, оказывали помощь»,

— делится видетель.

Непонятно, как себя чувствует водитель сейчас. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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