Поезд из Петербурга в Крым уехал без начальника. Он заболтался с Путиным

Президент надеется, что он все-таки догонит поезд.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщает канал «360». Начальник поезда, который должен был отправиться из Петербурга в Крым, опоздал на рейс. Дело в том, что он задержался на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Мужчина поздравил его с торжественным открытием Крымского моста и за приятной беседой не уследил за временем. Он обнаружил это, когда уже было поздно – поезд тронулся и отправился в путь.

Владимир Путин попросил его догнать состав, чтобы не бросать своих коллег.

Напоминаем, что поезд в Крым тронулся с Московского вокзала в этот понедельник в 2 часа дня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин оценил поездку на поезде по Крымскому мосту. Он отметил, что поезд «значительно мягче идет, чем на автомобильном (переходе Крымского моста), ровненько идет».