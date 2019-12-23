Путин оценил поездку на поезде по Крымскому мосту

Владимир Путин сегодня принял участие в открытии железнодорожного движения через Крымский мост. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сегодня принял участие в открытии железнодорожного движения через Крымский мост. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях от поездки на поезде по Крымскому мосту.

«Красавец, а не мост», — отметил Путин.

Он также отметил, что поезд «значительно мягче идет, чем на автомобильном (переходе Крымского моста), ровненько идет».

Владимир Путин сегодня принял участие в открытии железнодорожного движения через Крымский мост.

Сегодня, 23 декабря, с Московского вокзала Петербурга отправился первый поезд, который отвезет пассажиров в Севастополь через Крымский железнодорожный мост.В семнадцати вагонах в Севастополь едут 530 человек. Поезд «Таврия» прибудет в конечный пункт через 43,5 часа и окажется в Крыму 25 декабря в 9:25 по московскому времени. За это время состав проедет через 118 рек, девять областей и несколько крупных городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабре.