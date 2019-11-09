Пассажиры раскупили более 5000 билетов на поезда в Крым

За первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабре. Порядка 6% из проданных билетов оформлены на детей.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», маршрут из Москвы в Симферополь оказался более популярным чем, поезд Петербург — Севастополь.

Продажи билетов стартовали накануне, 8 ноября. Приобрести билет в Крым можно в кассах ж/д вокзалов или на официальном сайте оператора. Первая «Таврия» из Петербурга отправится в Севастополь 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала, а с Казанского вокзала Москвы — 24 декабря в 23:45.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опубликованы фотографии интерьеров поездов «Таврия» в Крым.