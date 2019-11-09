Опубликованы фотографии интерьеров поездов «Таврия» в Крым

Опубликованы фотографии интерьеров поездов &#171;Таврия&#187; в Крым
Вагон СВ. Фото: grandtrain.ru

Компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс» опубликовала на своем официальном сайте фотографии вагонов в первых поездах «Таврия», которые отправятся из Москвы и Петербурга и Крым.

По маршруту Петербург — Севастополь отправятся одноэтажные поезда, в состав которых будут входить вагоны купе и плацкарт. В вагонах предусмотрены кондиционеры, биотуалеты, розетки и USB-порты для зарядки устройств.

Купе. Фото: grandtrain.ru
Плацкарт. Фото: grandtrain.ru

А по маршруту Москва — Симферополь будут ходить двухэтажные поезда с вагонами СВ и купе. Они оборудованы душевыми кабинками, биотуалетами, кондиционерами и телевизорами. Вагон СВ отличается от купе диванами с индивидуальным освещением.

СВ. Фото: grandtrain.ru

Также предусмотрены штабные вагоны, где есть дополнительные купе для багажа, а также специально оборудованные купе с местами для инвалидов.

Штабной вагон. Фото: grandtrain.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около четырех тысяч билетов раскупили в первый день продаж на поезда в Крым.

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