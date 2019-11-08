Около четырех тысяч билетов раскупили в первый день продаж на поезда в Крым

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправится 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправится 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

По итогам первого дня продаж билетов на поезда в Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) реализовала около 4 тыс. билетов.

В первые часы продаж было раскуплено более половины билетов, сообщает РБК.

С 8 ноября в стране запустили продажу билетов на поезда в крымский Симферополь. Поезда отправляются с вокзалов Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается с 3,5 тысяч рублей.

Стоимость проезда в плацкарте из Петербурга до Симферополя составляет от 3,5 тысяч рублей, а в купе — от 3,9 тысяч рублей. Из Москвы же поездка на поезде до Крыма обойдется по цене от 2,9 тысяч рублей (купе) или от 9,9 тысяч рублей (СВ).

Первая «Таврия» отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Поездка займет 43,5 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сайт оператора перевозок «Гранд сервис экспресс» «упал» сразу же после начала продаж, утром 8 ноября.