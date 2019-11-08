Сайт по продаже билетов на поезд в Крым рухнул

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправится 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправится 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сайт оператора перевозок «Гранд сервис экспресс» «упал» сразу же после начала продаж, утром 8 ноября.

Количество путешественников, желающих посетить полуостров на поезде, превысило технические возможности сайта grandtrain.ru, сообщает ТАСС. В связи с этим представители «Гранд сервис экспресса» предупреждают, что на данный момент процесс оформления билетов может занять более длительное время.

Однако при заходе на сайт невозможно совершить покупку: уже на стадии выбора мест ресурс окончательно «виснет».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 8 ноября стартовали продажи билетов в Симферополь и Севастополь из Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается от 3,5 тысяч рублей. Из столицы состав отправится в Симферополь 24 декабря, из города на Неве поезд выйдет в Севастополь на день раньше — 23 декабря.