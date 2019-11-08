Сегодня начинается продажа билетов на поезда в Крым

С 8 ноября в стране запустили продажу билетов на поезда в крымский Симферополь. Поезда отправляются с вокзалов Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается с 3,5 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, в России стартовала продажа билетов на поезда в Крым, которые отправятся в декабре этого года. Пассажиров перевезут составы дальнего следования «Таврия». Билеты можно приобрести в ж/д кассах и онлайн на сайте перевозчика.

Стоимость проезда в плацкарте из Петербурга до Симферополя составляет от 3,5 тысяч рублей, а в купе — от 3,9 тысяч рублей. Из Москвы же поездка на поезде до Крыма обойдется по цене от 2,9 тысяч рублей (купе) или от 9,9 тысяч рублей (СВ).

Первая «Таврия» отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Поездка займет 43,5 часа.

А поезд из столицы в Симферополь отправится 24 декабря с Казанского вокзала в 23:45 по мск. Поезд пробудет в пути 33 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые поезда в Крым пойдут уже в 2019 году.