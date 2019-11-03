Первые поезда в Крым пойдут уже в 2019 году

Крымский мост. Фото: Рixabay
Крымский мост. Фото: Рixabay

Первые пассажиры смогут отправиться в крымские Севастополь и Симферополь по железной дороге уже в этом году, сообщает Минтранс РФ. Это станет возможным после открытия железнодорожной части Керченского моста.

Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой системы ж/д сообщения страны.

Перевозкой пассажиров в Крым и обратно займется частная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая сама стала инициатором этого.

Оператор пассажирских поездов в Крым был официально объявлен после рабочей поездки главы Минтранса Евгения Дитриха в Крым, где он проверил готовность объектов к началу перевозок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина может восстановить пассажирское сообщение с Крымом.

ж/д керченский пролив крым мост поезд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет из Петербурга в Москву вылетит с задержкой в 2,5 часа
Жертвой пожара в частном доме в Тосненском районе стал один человек
Маленький мальчик упал со второго этажа строящейся дачи в Ломоносовском районе
Первые поезда в Крым пойдут уже в 2019 году
В России с 1 ноября введены новые штрафы для водителей
Петербуржцам показали «Чудо света» на Дворцовой площади
В Белоруссии дети массово отравились хлором в бассейне
Во Владивостоке в руках женщины взорвалась петарда, которую она подняла с земли