Первые поезда в Крым пойдут уже в 2019 году

Первые пассажиры смогут отправиться в крымские Севастополь и Симферополь по железной дороге уже в этом году, сообщает Минтранс РФ. Это станет возможным после открытия железнодорожной части Керченского моста.

Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой системы ж/д сообщения страны.

Перевозкой пассажиров в Крым и обратно займется частная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая сама стала инициатором этого.

Оператор пассажирских поездов в Крым был официально объявлен после рабочей поездки главы Минтранса Евгения Дитриха в Крым, где он проверил готовность объектов к началу перевозок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина может восстановить пассажирское сообщение с Крымом.