Украина может восстановить пассажирское сообщение с Крымом

Пассажирские перевозки в Крым по железной дороге были отменены в конце 2014 года. Фото: pixabay

Пассажирские перевозки в Крым по железной дороге были отменены в конце 2014 года. Фото: pixabay

Киев намерен возобновить сообщение с Крымом на регулярной основе, сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам министра, для начала, чтобы возобновить перевозки в Крым, необходимо закончить работы по строительству контрольных пунктов въезда-выезда. Он рассказал в ходе интервью «Радио Свобода», что строительство должно закончиться в срок.

При этом Криклий отметил, что перевозки пассажиров из Украины в Крым планируются в «обязательном порядке». Как отмечает глава ведомства, местные власти будут проводить конкурс для перевозчиков совместно с ведомством. Однако не уточняется, какие именно перевозки будут организованы — автобусные или пассажирские.

Напомним, что пассажирские перевозки в Крым по железной дороге были отменены в конце 2014 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по Крымскому мосту проехал первый поезд.