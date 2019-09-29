Украина может восстановить пассажирское сообщение с Крымом

Украина может восстановить пассажирское сообщение с Крымом
Пассажирские перевозки в Крым по железной дороге были отменены в конце 2014 года. Фото: pixabay

Киев намерен возобновить сообщение с Крымом на регулярной основе, сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам министра, для начала, чтобы возобновить перевозки в Крым, необходимо закончить работы по строительству контрольных пунктов въезда-выезда. Он рассказал в ходе интервью «Радио Свобода», что строительство должно закончиться в срок.

При этом Криклий отметил, что перевозки пассажиров из Украины в Крым планируются в «обязательном порядке». Как отмечает глава ведомства, местные власти будут проводить конкурс для перевозчиков совместно с ведомством. Однако не уточняется, какие именно перевозки будут организованы — автобусные или пассажирские.

Напомним, что пассажирские перевозки в Крым по железной дороге были отменены в конце 2014 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по Крымскому мосту проехал первый поезд.

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Украина может восстановить пассажирское сообщение с Крымом