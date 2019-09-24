По Крымскому мосту проехал первый поезд

По Крымскому мосту проехал первый поезд
Протяженность моста составляет 19 километров. Фото: https://pixabay.com/

В тестовой поездке на самоходном вагоне по самому длинному мосту в стране поучаствовали российские журналисты.

Как сообщает РИА Новости, первое путешествие по Крымскому мосту заняло тридцать минут. На данный момент мост еще не доступен для пассажирского транспорта, строители приступили к завершающему этапу работ. Укладка кабелей, установка систем управления движением поездов, шумозащитных экранов и освещения — это и многое другое будет закончено к декабрю 2019 года.

Открытие железнодорожной части Крымского моста для пассажирских составов планируется в последний месяц года. Отметим, что автомобильная его часть была открыта год назад, в мае 2018.

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров, что делает его самым длинным в России.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что на Большом Обуховском мосту до конца ноября оставят только две полосы движения.

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