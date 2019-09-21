Движение на Большом Обуховском мосту ограничат до конца ноября

Движение транспорта на внутреннем кольце КАД по Большому Обуховскому мосту через Неву с 23 сентября ограничат до двух полос. На участке будут производить замену шва.

Первыми перекроют переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы движения. Они будут недоступны с 23 сентября по 24 октября.

С 25 октября по 26 ноября дорожники перекроют вторую, третью и четвертую полосы.

«На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сроки проведения работ могут быть изменены с учетом погодных условий. Автомобилистов о ремонте проинформируют временные дорожные знаки и табло переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 23 сентября на два часа перекроют трассу «Кола». Причиной этого стала разводка моста через реку Свирь.