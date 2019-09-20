Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Федеральную трассу «Кола» на два часа перекроют 23 сентября. Причиной этого стала разводка моста через реку Свирь в Ленобласти.

Автодорога будет закрыта для транспорта с 8:50 до 10:50 часов. В этот период по реке Свирь пройдет негабаритное судно, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мост через реку Свирь расположен на 236-м километре трассы «Кола» у города Лодейное поле в Ленобласти. Переправа предназначена для движения автомобилей и железнодорожного транспорта.

Дорожники просят автомобилистов учесть ограничения при планировании маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что съезд на развязке КАД с Дачным проспектом полностью перекроют в сентябре. Ограничения будут действовать с 23 часов 19 сентября до 6 утра 20 сентября. Причиной этого стали работы по устранению колейности проезжей части.