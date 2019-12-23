Блогер-миллионник Марьяна Ро собирается рожать

Девушка уже состоит в браке с рэпером Иваном Дреминым, так что, видимо, отец будущего ребенка именно он.

Об этом стало известно 23 декабря. Интригующий снимок Марьяна Ро опубликовала в Instagram-аккаунте. На нем девушка стоит в легком платье, из-под которого виднеется круглый животик. «Лайк» под фотографией за сутки поставили более 660 тысяч человек – комментарии, к сожалению, Марьяна закрыла. Блогер ничего не написала под постом, оставив лишь смайлик. До этого в «сториз» она шутила, что ждет маленьких «фэйсиков» (то есть детей от рэпера».

Вполне возможно, что это – фейк, при помощи которого Марьяна Ро подогревает к себе интерес.

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