Жена Константина Эрнста сообщила о третьей беременности

Выложив фото, супруга Эрнста не делала официальных заявлений, однако поклонники принялись поздравлять актрису с грядущим пополнением. Фото: Instagram @sofyapavlovna

Выложив фото, супруга Эрнста не делала официальных заявлений, однако поклонники принялись поздравлять актрису с грядущим пополнением. Фото: Instagram @sofyapavlovna

Софья Эрнст появилась на премьере кинокартины «Союз спасения» в кинотеатре «Москва», не скрывая своего положения.

Неделю назад актриса поделилась в своем официальном Instagram фотоснимком, где она позирует в объемной шубе, уже почти не скрывающий беременности. В среду, 18 декабря, телеграм-канал «Татлер-батлер» поделился снимками с премьеры, заодно поздравив семью Эрнст с грядущим пополнением.

Звезда сериала «Содержанки» выбрала для светского мероприятия наряд, подчеркивающий её округлявшуюся фигуру. 58-летний генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья станут родителями в третий раз. Пара уже воспитывает двоих дочерей, трехлетнюю Эрику и двухгодовалую Киру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Александра Бортич проболталась в эфире YouTube-шоу Comment Out о своей беременности.