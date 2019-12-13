Проболталась: Александру Бортич поздравляют с беременностью

25-летняя актриса Александра Бортич принимает поздравления в связи с беременностью. Официального заявления артистка не делала, однако недвусмысленно намекнула о своем положении.

Поклонники уже давно подозревают, что 25-летняя девушка ждет ребенка. Не так давно Бортич стала участницей популярного YouTube-шоу Владимира Маркони Comment Out. Программа испытывает звезд на прочность: необходимо выполнить неловкое и обидное задание ведущего, в противном случае последует неприятное наказание.

В ходе программы ей предложили сложный выбор: написать оправдательный комментарий историку-убийце Олегу Соколову или получить удар током. Бортич отметила, что ей противопоказаны шокеры. Маркони сразу же интерпретировал заявление, напрямую поинтересовавшись у актрисы её положением, однако она промолчала. Затем ведущий открыто поздравил её с грядущим пополнением, на что Бортич лаконично ответила: «спасибо».

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