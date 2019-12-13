Волочкова поразила подписчиков длинными рыжими волосами

Многие убеждены, что балерина надела парик.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой сегодня, 13 декабря. Танцовщица на снимке предстала в новом образе – впервые она сменила блонд на рыжий цвет. Подписчики балерины недоумевают, ведь у Волочковой только вчера были короткие и не очень густые волосы. Первые считают, что звезда нарастила их, а другие убеждены – Волочкова просто надела парик.

«Вот к каким переменам приводит любовь»,

— пояснила она в Instagram.

Фанаты отметили, что Волочковой идет рыжий цвет. Они считают, что преображение омолодило балерину.

«Шикарная! Красивая! Порадовали!»,

— пишет одна из подписчиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Волочкова может облысеть. Она рассказала, что посещала специалиста, так как хочет разобраться с проблемной шевелюрой.