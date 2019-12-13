Волочкова поразила подписчиков длинными рыжими волосами

Многие убеждены, что балерина надела парик.
Фотография появилась в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой сегодня, 13 декабря. Танцовщица на снимке предстала в новом образе – впервые она сменила блонд на рыжий цвет. Подписчики балерины недоумевают, ведь у Волочковой только вчера были короткие и не очень густые волосы. Первые считают, что звезда нарастила их, а другие убеждены – Волочкова просто надела парик.
«Вот к каким переменам приводит любовь»,
— пояснила она в Instagram.
Фанаты отметили, что Волочковой идет рыжий цвет. Они считают, что преображение омолодило балерину.
«Шикарная! Красивая! Порадовали!»,
— пишет одна из подписчиц.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Волочкова может облысеть. Она рассказала, что посещала специалиста, так как хочет разобраться с проблемной шевелюрой.