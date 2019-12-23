У Бузовой обнаружили женскую суперспособность

Певица сняла очередной юмористической ролью, в которой сыграла супруга популярного блогера.

Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте певицы Ольги Бузовой. Она не первый раз радует подписчиков смешными роликами, главную роль в которых играет Давид Манукян. На этот раз они разыграли сценку: супруг жалуется на то, что не может найти свои трусы, а жена его просит быть внимательнее и поискать получше. У блогера ничего не выходит, пока ему на помощь не приходит Бузова – она находит нужную вещь за пару секунд.

Многие в комментариях отмечают, что знают о такой женской суперспособности – порой люди ищут что-то долго и упорно, а стоит прийти маме или девушку как все сразу находится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор Бузовой прокомментировал слухи о ее романе с блогером. Он не уверен, что певица хочет выйти замуж за своего нового ухажера.