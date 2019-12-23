Нюша затравили из-за странного имени ребенка

Малышку назвали в честь персонажа из «Короля Льва» – Симбой.

Об этом стало известно 23 декабря. Обо всем сообщается в Instagram-аккаунте журнала HELLO! Певица долго держала в секрете имя дочери, но наконец решила раскрыть тайну – девочку назвали Симбой. Подписчики не оценили креативность молодых родителей и начали травить Нюшу за странный выбор. Они пишут, что у певицы не все в порядке с головой, а также не удивляются, почему она так долго молчала.

Нюша, комментируя имя дочери РИА Новости, отметила, что ей нравится мультфильм и она не видит ничего ужасного в имени Симба. Певица убеждена, что ее ребенок – сильная личность, которой нужно сильное имя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Нюша подверглась приставаниям продюсера-педофила в 12 лет. Он попросил Нюшу раздеться, но не до нижнего белья, а полностью. Извращенец просил юную певицу не нервничать и представить, что перед ней доктор.