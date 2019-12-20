Певица Нюша подверглась приставаниям продюсера-педофила в 12 лет

Девушка заявила, что во время кастинга продюсер просил ее оголиться полностью.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Историей из прошлого певица Нюша поделилась в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи». Она заявила, что, когда ей было 12 лет, она вместе с отцом отправилась на кастинг к одному именитому продюсеру. Мужчина попросил родителя уйти, чтобы поговорить с девочкой наедине. Он попросил Нюшу раздеться, но не до нижнего белья, а полностью. Извращенец просил юную певицу не нервничать и представить, что перед ней доктор.

Нюша, не зная, как поступить, разделась. Продюсер не стал дотрагиваться до нее, но случившееся оставило после себя неизгладимое впечатление. Певица далеко не сразу рассказала об инциденте отцу, а общественности – только сейчас.

Девушка призналась, что после встречи с извращенцем она долго боролась с различными расстройствами.

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