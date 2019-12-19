Актер Петров возмутил феминисток заявлением о любви русских женщин к «приставаниям»

"У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет" - добавил Петров. Фото: Instagram @actorsashapetrov

"У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет" - добавил Петров. Фото: Instagram @actorsashapetrov

Актер Александр Петров оказался приверженцем традиционных ценностей, заявив, что не в восторге от все более размывающихся границ между «мальчиками и девочками».

Звезда отечественных фильмов признался, что не разделяет прогрессивных течений, выступающих ха равноправие полов. По его мнению, природа не позволяет мужчинам не платить за девушку в заведении, а слабому полу — проявлять инициативу.

О своих взглядах Петров рассказал в интервью изданию Buro 24/7. Актер отметил, что, возможно, он «старовер» и признал, что его слова могут возмутить фем-сообщество. Однако отказываться от своей позиции Александр не стал, подчеркнув, что его мнение «может быть не близко феминисткам». «Русским женщинам нравится, когда к ним пристают» — заключил артист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Швеции осудили 40-летнего мужчину, угрожавшего Грете Тунберг и её семье.