В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.

Злоумышленник отправлял шестнадцатилетней школьнице и её матери письма, содержащие угрозы. Так, в одном из них, обвиняемый угрожал убить мать Греты, оперную певицу Мален Эрман. Мужчина утверждал, что единственный способ для Мален избежать смерти — заставить свою дочь высказаться в поддержку использования самолетов.

В четверг, 19 декабря, суд вынес нарушителю приговор в виде условного срока и 200 часов исправительных работ. Похоже, в содеянном мужчина не раскаивается. На слушании он заявил, что имя Греты слишком часто мелькает в прессе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Грета Тунберг решила на некоторые время приостановить свою активистскую деятельность. Возможно, это связано с не самым удачным высказыванием школьницы, после которого на нее обрушилась критика.