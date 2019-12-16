Грета Тунберг хочет сделать перерыв

Шведская эко-активистка Грета Тунберг рассказала, что хочет на несколько месяцев приостановить свою общественную деятельность.

Шестнадцатилетняя школьница заявила об этом после неудачного высказывания о политиках. В разговоре со своими сторонниками Тунберг сказала, что мировых лидеров следует «припереть к стене», чтобы они начали «выполнять свою работу и защищать наше будущее».

После этих слов на активистку посыпалась критика, многие сочли, что девочка призывает к насилию в отношении политиков. Грета поспешила извиниться, объяснив, что на её родном языке эта фраза имеет более мягкое значение, и она не очен удачно выразила мысль по-английски. Вслед за этим эко-защитница рассказала, что в ближайшее время хочет сделать перерыв в своей деятельности на несколько месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журнал Time признал Грету Тунберг человеком года.