Грета Тунберг стала человеком года по версии Time

Журнал Time признал 16-летнюю экоактивистку из Швеции Грету Тунберг человеком 2019 года. Она стала самой молодой обладательницей этого звания в истории.

«Она обычная девочка-подросток, которая набралась смелости высказать властям правду и стала иконой поколения. Рассказывая об абстрактной опасности с пронзительным гневом, Тунберг стала самым убедительным голосом, говорящем о самой важной проблеме, с которой столкнулась планета», — пишет Time.

Грета Тунберг получила всемирную известность в 2018 году. Девочка устроила забастовку у здания шведского парламента с требованием усилить меры по борьбе с изменениями климата. За это её выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. В сентябре 2019 года Тунберг выступила перед мировыми лидерами на саммите ООН. В Нью-Йорк она прибыла на яхте, так как не летает на самолетах по экологическим причинам.

Наряду с Тунберг на звание «Человек год — 2019» по версии журнала Time претендовали президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, глава Facebook Марк Цукерберг, участники протестных акций в Гонконге и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Грета Тунберг вошла в рейтинг самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии BBC.